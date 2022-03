A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo segue carregado no Acre por conta do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera.

A previsão é de céu nublado a encoberto em todo o Acre, com sol aparecendo pouco ao longo do dia e possibilidade de chuva a qualquer hora.

Há possibilidade de grandes volumes de chuva em todo o estado.