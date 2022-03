Super ricos revelam onde estudar para ser um deles

Não há muitos milionários no mundo – eles representam apenas uma pequena fatia da população – mas suas fortunas combinadas são maiores que todas as demais juntas. Isso se deve a uma série de fatores chave que eles souberam usar a seu favor.

Eles investem com sabedoria, não gastam dinheiro em coisas que não precisam e trabalham duro para fazer seus negócios decolarem. Muitos também decidiram seguir carreiras estratégicas no momento de entrarem na universidade (embora isso não garanta que você será um milionário).

O que os milionários fazem para obter esses enormes lucros todos os meses (ou mesmo a cada dia)? A empresa Ramsey Solutions, criada pelo especialista em finanças Dave Ramsey, realizou a maior pesquisa sobre o assunto, com cerca de 10 mil milionários de todo o mundo (chamada National Study of Millionaires), com o objetivo de entender o que eles fazem de diferente, como são suas atitudes em relação às finanças pessoais e quais comportamentos você pode ter em comum que ajudam a garantir o sucesso.

Como os milionários investem e cuidam de seu dinheiro?

Bill Gates, Elon Musk e muitos outros dos homens mais ricos do mundo dizem que o investimento é a parte mais importante de suas fortunas, e eles não investem como meros mortais. A pesquisa revelou que 8 entre cada 10 milionários investiram no ‘401(k)’ de sua empresa, que é um plano de investimento e poupança para aposentadoria.

Isso significa que, a cada mês, as contribuições são retiradas automaticamente de seus contracheques e investidas nos fundos de sua escolha, e esses rendimentos são resgatados quando a pessoa chega à idade de se aposentar.