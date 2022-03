Troca-troca de partidos movimenta última segunda-feira antes do fim da janela partidária

Últimos dias

A janela partidária, que se iniciou no último dia 3 de março, está chegando ao fim. O prazo para quem quer mudar de partido para disputar as eleições deste ano termina no dia 1 de abril. Haja correria.

Republicanos

Só hoje, o Republicanos filiou o deputado estadual Roberto Duarte, ex-MDB, e Claudinha, ao partido. A dupla chega pra disputar uma vaga na Câmara Federal e uma vaga na Aleac, respectivamente.

Louro

Outro que anunciou o partido que irá se filiar foi o ex-deputado estadual pelo PT, Lourival Marques. O ex-petista, que teve seu nome ventilado no PSB e PSD, se filiou ao MDB de Flaviano Melo. Louro disse que vai disputar a eleição para deputado estadual.

União Brasil

Outro político que anunciou mudança de partido hoje foi o deputado estadual Wagner Felipe. O deputado, que se elegeu pelo PL, está de malas prontas para o União Brasil, do senador Marcio Bittar.

Academia polêmica

A vereadora de Rio Branco, Michelle Melo (PDT), se envolveu em uma polêmica neste fim de semana, ao usar um carro funcional da Câmara de Vereadores para ir em uma academia de musculação. A denúncia circulou em aplicativos de mensagens.

Resposta

Hoje logo cedo, através das redes sociais, a vereadora tratou de responder a polêmica. De acordo com Michelle, o uso do veículo é um direito seu, e mesmo assim, ela usou o carro para trabalhar. Melo explicou que foi pra academia e de lá já seguiu para direto para cumprir sua agenda, visitando as comunidades que haviam solicitado a presença parlamentar.

Mulher

Por falar em Michelle, a vereadora foi a entrevistada desta segunda-feira do ContilNet. A vereadora falou sobre os ataques e perseguições que tem recebido por ser uma das únicas mulheres na Câmara de Vereadores, além de ser também a única de oposição ao Governo municipal. Para assistir a entrevista, clique AQUI.

JV

O ex-senador Jorge Viana (PT) disse no último sábado (26), durante o congresso do PSB, que lançará uma carta ao povo do Acre no próximo sábado, dia 2 de abril.

Incógnita

Mesmo com o lançamento da carta, JV disse que não é agora que anunciará de vai concorrer ao Senado ou ao Governo. Continua uma Incógnita.

Ponte

O prefeito de Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes, realizará nesta terça-feira (29) uma solenidade de apresentação do projeto da Ponte José Augusto, que liga Epitaciolândia a Brasiléia. O evento está marcado para iniciar às 10 horas, no espaço Art Eventos.