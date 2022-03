Michelle abre o jogo sobre machismo na política e fala sobre ataques: “O preço de ser verdadeira é alto”

Março é considerado o Mês do Mulher, e para fechá-lo, a vereadora Michelle Melo (PDT) é a entrevistada do ContilNet para falar a respeito do papel da mulher na política. Michelle é mãe, médica, professora e vereadora. Surgiu como um nome novo em 2020, desconhecido da política, mas conseguiu ser a vereadora eleita com maior número de votos nas últimas eleições com 3576 votos. O slogan é “Gente Cuidando de Gente”.

