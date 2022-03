TV Cultura terá nova afiliada em Rio Branco; confira

A partir do dia 28 de março, a TV Rio Branco entra para a rede de emissoras afiliadas da TV Cultura. A parceria foi firmada na tarde desta terça-feira (15/3), na sede da TV Cultura, com as presenças do presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, do diretor de Rede e Novos Negócios da TV Cultura, Fábio Borba, Narcisio Mendes de Assis e Célia Mendes, ambos da TV Rio Branco. Estavam presentes também, o vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, Carlito Camargo, e o diretor de Engenharia da TV Cultura, Nelson Faria Júnior.

Na mesma data em que se comemoram os 33 anos que a TV Rio Branco está no ar, a parceria consolida a expansão dos programas da grade da emissora. Atualmente, transmite a programação, diretamente de sua torre, também às cidades de Bujari, Porto Acre e Senador Guiomard, atingindo grande parte da população do Estado.

Para José Roberto Maluf, a parceria da TV Cultura com a emissora é um marco. “Os lares acreanos receberão mais cultura, assim como todo o Brasil, através da TV Cultura e terá oportunidade de conhecer mais sobre essa terra tão rica. Com essa nova afiliada, cobrimos todos os estados brasileiros”.

O diretor de Rede e Novos Negócios da TV Cultura, Fábio Borba, comenta sobre a consolidação de uma rede nacional de divulgação da educação e cultura. “A nossa política de expansão de rede vem acentuando esforços para, cada vez mais, estar presente de forma gratuita e democrática na maior quantidade possível de municípios brasileiros. E essa consolidação da parceria com a TV Rio Branco, que já tem um longo caminho na radiodifusão, vem consolidar esse nosso trabalho de ampliação”, destaca.

Narciso Mendes de Assis, proprietário do Complexo O Rio Branco de Comunicação, enfatiza a importância da parceria. “Isso é um testemunho de que a história evolui. Nós fomos retransmissoras do SBT, com quem tivemos uma parceria por mais de 30 anos, e agora estamos juntos com a TV Cultura, para um casamento que eu espero que seja de maior tempo ainda”.

TV Rio Branco

TV Rio Branco é uma emissora de televisão brasileira sediada em Rio Branco, capital do estado do Acre e que transmite no canal 8.1.

Em 15 de março de 1989, a TV Rio Branco entrou no ar como afiliada ao SBT. Na época, tornou-se a quarta emissora a entrar no ar na cidade do Rio Branco. Desde então, permaneceu como uma das antigas afiliadas àquela rede.

Em agosto de 2018, depois de pouco mais de 29 anos no ar no canal 8, a TV Rio Branco encerrou a transmissão analógica e passou a operar apenas em digital.