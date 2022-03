Weverton se machuca e Santos é convocado para despedida da seleção na Bolívia

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi cortado da seleção brasileira na noite deste domingo (27) após sofrer um trauma na mão direita durante treino da tarde na Granja Comary, em Teresópolis. Para sua vaga foi chamado, às pressas, Santos, do Athletico-PR, que se apresenta nesta segunda-feira.

Weverton nem terminou as atividades do dia no penúltimo treino da seleção antes da despedida das Eliminatórias Sul-Americanas. Ele deixou o campo e foi encaminhado para realização de exames de imagem. Após a avaliação do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, decidiu-se pela desconvocação, uma vez que não seria possível precisar as condições de jogo do atleta para terça-feira, quando o Brasil visita a Bolívia.

“Foram descartadas quaisquer fraturas. Normalmente, neste tipo de lesão, é importante a observação das primeiras 24 horas, mas por questões de logística nós não temos este prazo. Nós viajamos no início da tarde desta segunda-feira e não existe uma segurança de que ele estaria nas suas melhores condições para jogar na terça-feira”, explicou o médico.

“O atleta segue para o Palmeiras para continuar o tratamento, e acreditamos que em pouco tempo ele tenha condições de se recuperar totalmente”, concluiu Lasmar. O Palmeiras tentará recuperar seu goleiro o mais rápido possível para tê-lo nas finais do Paulistão diante do São Paulo, quarta-feira e no fim de semana.