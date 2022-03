WhatsApp lançará recurso de reação a mensagens

O WhatsApp está desenvolvendo um recurso que permite reagir a mensagens. A mais recente atualização foi divulgada pelo site WABetaInfo, que revelou que os usuários poderão adicionar animações nas mensagens recebidas.

Primeiramente, a ferramenta deve ser liberada na versão beta para Desktop (PC), e posteriormente na versão para dispositivos móveis, como celulares e tablets. A nova funcionalidade é semelhante as encontradas no Facebook e Instagram.

A intenção é que a novidade seja liberada em breve, além disso, segundo informações do portal especializado no WhatsApp, o recurso será viabilizado para os sistemas Android e iOS.

Novo recurso do WhatsApp em breve

Além da funcionalidade que permitirá o usuário reagir a mensagens, a empresa também está realizando mudanças no setor de áudio do mensageiro.

As alterações são sobre o ícone, botão de velocidade de reprodução e formas de onda de voz na caixinha da mensagem de voz.

Veja como recuperar mensagens apagadas

Usuários do WhatsApp com frequência apagam mensagens que não deveriam. Nessas situações podem até pensar que perderam o conteúdo para sempre, mas existe uma possibilidade para recuperar. No entanto, é preciso ter armazenado no seu celular um backup anterior do mensageiro.

Veja o passo a passo de como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp:

Primeiramente será necessário entrar no WhatsApp e ir nas configurações/ajustes do aparelho. Feito isto, toque na aba “Conversas” e na sequência em “Backup de Conversas”. Na página aparecerá quando foi a última vez que o celular salvou as suas informações.

Ao certificar de que a mensagem na qual queira recuperar esteja no último backup, desinstale e instale o WhatsApp novamente. Quando os passos de inserir o número de telefone e código de autenticação forem concluídos, selecione a opção “restaurar o backup”. Com isso, as suas conversas e arquivos voltarão a aparecer.

Como deixar o backup automático

No Android

Abra o WhatsApp e vá nos três pontinhos localizados no canto superior direito; Selecione “Configurações” e procure o item “Conversas”; Nessa aba, toque sobre “Backup de conversas”. Em “Fazer backup no Google Drive”, você vai poder definir se deseja fazer um backup diário, semanal, mensal ou apenas quando tocar em “Fazer Backup”. Se optar por essa última, terá que repetir os passos e chegar a este menu toda vez que quiser atualizar o backup.

No iOS

No mensageiro, vá na opção “Ajustes”; Procure a opção “Conversas”; Em seguida, abra o item “Backup de Conversas” As opções “Fazer Backup Agora” e “Auto Backup” vão aparecer.

Dentro do “Auto Backup” você pode escolher se os seus conteúdos serão salvos todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês ou nenhuma destas formas (isto é, sem auto backup).