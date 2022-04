AC tem o maior preço mínimo do gás de cozinha em todo o Brasil, diz levantamento

Os dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que o Acre tem um dos maiores preços do botijão de gás de 13 kg de todo o país.

O maior preço foi registrado no Mato Grosso, e o menor (R$ 78) foi encontrado no Maranhão.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de abril em 3.881 postos do Brasil.

Quando se trata do preço mínimo, o Acre tem o maior do país (R$ 125). No quesito preço médio, assume a terceira posição, com R$ 130,48.

O preço máximo do gás no Acre é de R$ 145.

Segundo o levantamento, o preço médio do botijão no país subiu para R$ 113,66, contra R$ 113,54 na semana anterior, uma alta de 0,10%.

Dados do IBGE mostram que, nos 12 meses até março, o preço do gás de cozinha para o consumidor final saltou 29,56%, bem acima da inflação oficial do país.