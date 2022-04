Ação integrada das polícias Civil e Militar prende dois e apreende arma de fogo em Senador Guiomard

Ao final da tarde desta sexta-feira, 8, uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar em Senador Guiomard prendeu A.M. de M. 44 anos, vulgo “Coroa”e M. dos S. S de 33 anos, ambos com envolvimento em organização criminosa que age naquela região.

Os investigados foram presos por força de mandado de prisão em uma residência localizada na Rua Veterano Cícero.

Em posse dos investigados a Polícia Civil encontrou uma arma de fogo calibre 38, municiada e três celulares que serão remetidos à análise pericial.

O trabalho investigativo da Polícia Civil vem neutralizando ações criminosas naquele município o que é fator preponderante na manutenção da segurança pública colaborando para a queda nos índices de criminalidade, sobretudo na diminuição de mortes violentas.

No início desta semana uma ação rápida da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar foi possível retirar das ruas cinco armas de fogo, apreender dois menores infratores e prender oito pessoas com envolvimento direto em organização criminosa.

O trabalho investigativo da Polícia Civil segue diretrizes da atual gestão no sentido identificar autores de crimes e asfixiar o crime organizado com a retirada de ativos criminais das ruas.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral do Município para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.