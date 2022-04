Acre registra 620 notificações de acidentes de trabalho em 2021, diz levantamento

Dos 571.786 acidentes de trabalho ocorridos em todo o Brasil em 2021, o estado do Acre registrou 620 notificações no referido ano. Isto quem diz é o levantamento feito pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS/CATWEB) e divulgado na última semana.

Na capital Rio Branco, por sua vez, foram notificados 448 acidentes relacionados ao trabalho conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde (MS).

Quando o assunto é Incidência de Notificações de Acidentes de Trabalho e Afastamentos, os municípios acreanos que lideram são Marechal Thaumaturgo (com 253 casos a cada 10 mil trabalhadores) e Porto Acre (município com maior incidência de afastamento, com 82 concessões a cada 10 mil).

Além disto, houveram 283 concessões de benefício previdenciário/auxílio-doença por acidente de trabalho.

ABRIL VERDE

Em abril, o Ministério Público do Trabalho realiza a campanha “Abril Verde”, com o objetivo de chamar atenção para os índices de acidentes trabalhistas.

Este ano, a campanha tem como tema “Todo acidente de trabalho deve ser notificado. O trabalhador não é invisível”. O objetivo é chamar atenção para a falta de notificações de acidentes.

Em 2021, foram comunicados 2.487 mortes no meio ambiente laboral em todo o Brasil. Este número pode ser ainda maior. Estima-se que 20% dos acidentes de trabalho não são comunicados pelos empregadores.

Em Porto Velho, encontra-se instalada a sede regional do Ministério Público do Trabalho (MPT) na 14ª Região, que abrange os Estados de Rondônia e Acre.