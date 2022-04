Acre registra aumento de 23% nos casos de malária entre indígenas, aponta Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (19), data em que se celebra o Dia dos Povos Indígenas, um boletim epidemiológico especial que reúne dados sobre zoonoses e doenças de transmissão vetorial em áreas indígenas.

O estudo mostra que o Acre apresentou um aumento de 23,5% número de casos entre os anos de 2020 e 2021 em terras indígenas.

Foram analisados dados do período de 2012 a 2021, e segundo o estudo, foram registrados um total de 315.912 casos de malária com transmissão em áreas indígenas da região amazônica brasileira, com média de 31.591 casos anuais, o menor número de casos registrados foi de 20.615 casos em 2014 e o maior foi de 46.795 no ano de 2020.