Amazonense vende carro, faz empréstimo e viaja até fronteira da Ucrânia para ajudar refugiados

Ela conta que chegou a vender o próprio carro e fazer empréstimos para viajar. Ela ficou cerca de 12 dias na Polônia para ajudar refugiados com alimentos, água, itens de higiene e medicação. Fernanda e o marido iam até a fronteira todos os dias para encontrar pessoas que precisaram de ajuda.

“Todos os dias a gente ia na fronteira, observava o que eles estavam precisando para ir ao supermercado comprar. A gente andava pelo metrô, estação de ônibus e se a gente encontrasse alguém que aparentava estar precisando de ajuda, oferecia suporte”, explicou.

Fernanda conta que sempre trabalhou em projetos comunitários, tanto no interior do Amazonas, quanto em Florianópolis, cidade que reside atualmente com o marido.