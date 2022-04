Após negociações, médicos suspendem greve nas unidades de saúde do Acre

Após mais de um mês com 30% das atividades paralisadas nas unidades de saúde do Acre, os médicos resolveram suspender temporariamente a greve em todo Estado.

De acordo com o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), a equipe econômica e jurídica do governo do estado acenou de forma favorável para o atendimento das reivindicações da categoria.

Uma assembleia geral foi realizada pelos profissionais nesta quarta-feira (20), quando a decisão foi tomada.

“Existe expectativa de avanços nas negociações e atendimento das reivindicações, entre elas estão os pagamentos dos adicionais noturno e de insalubridade, principalmente em um período de pandemia, em que muitos colegas morreram. Outros pontos específicos também estão sendo avaliados”, explicou Guilherme Pulici, o presidente do Sindmed-AC.

O movimento iniciou no último dia 8 de março.

“A classe ainda reivindica a realização de concurso público, que os gestores prometeram anunciar em dezembro. A informação é que o certame está confirmado e ocorrerá ainda em 2022”, finalizou.