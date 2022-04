A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC), publicou no Diário Oficial do Acre, nesta segunda-feira (25), duas portarias que modificam os horários das linhas intermunicipais entre Rio Branco e Senador Guiomard, feita pela Empresa Trans Acreana LTDA, e entre Mancio Lima e Cruzeiro do Sul.

As alterações são válidas a partir desta segunda.