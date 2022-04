Atletas acreanos Bryan Adriani e Luíz Lucas são as duas principais promessas de medalhas no campeonato brasileiro de taekwondo na Bahia

Dia 22 de abril, acontece na capital baiana em Salvador o trigésimo sétimo campeonato brasileiro de taekwondo e o Acre já tem os seus representantes. Trata-se de dois atletas que disputarão o ouro no campeonato brasileiro dentre eles estão Luíz Lucas na categoria cadete e Bryan Adrian na categoria infantil. Segundo Levy Azevedo, mestre sexto dan em taekwondo, e atual Presidente da Liga Acreana de Taekwondo “estes dois atletas estão num nível técnico extremamente avançado e pronto para disputarem esta competição e, acima de tudo trazer para o Estado do Acre bons resultados”.

Dono do Centro de Treinamentos Levy Azevedo apelidada de “Fábrica de Campeões” o Mestre Levy Azevedo falou para a nossa reportagem que se orgulha do filho Bryan Adrian que leva o pseudônimo de “Pequeno Tigre” e em diversos campeonatos nacionais e internacionais sagrou-se campeão colecionando um número recorde de medalhas dentre elas podemos destacar o momento em que o jovem foi tetracampeão brasileiro, bi campeão da Copa América, campeão do Desafio Nacional e campeão da Copa Norte Open Internacional e agora busca conquistar o pentacampeonato brasileiro na categoria infantil.

Um outro atleta que representará o Acre na Bahia é o faixa preta primeiro dan Luiz Lucas que foi campeão brasileiro no desafio Brasil X Bolívia, campeão do Rondônia Open, campeão Desafio Rondônia e Acre e campeão da Copa Norte Open. “Este atleta terá um futuro extremamente promissor mesmo disputando na categoria cadete e com certeza nos trará muitas medalhas considerando seu nível técnico e dedicação exclusiva ao taekwondo” comenta o mestre Levy Azevedo tido como um dos mestres mais graduados no Estado.

A ACADEMIA

O Centro de Treinamento Levy Azevedo oferece práticas esportivas diversas como Taekwondo MMA e o famoso TaeBox praticado por mulheres que desejam perder peso e ganhar massa muscular. A Academia possui equipamentos modernos e tecnológicos para melhor servir sua clientela além é claro de ser colecionadora de centenas de medalhas e troféus conquistados por atletas acreanos. Vale ressaltar que o CT Levy TKd fica localizado em Rio Branco na Avenida Sete de Setembro, número 69 no bairro Nova Esperança e funciona de segunda a sexta em horário comercial.