Bancada federal do AC se reúne em Brasília para tratar de preços das passagens aéreas e anuncia novidades

Aconteceu nesta quarta-feira (27), em Brasília, uma reunião da bancada federal do Acre com os diretores das companhias aéreas e o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) para tratar dos valores das tarifas.

A agenda mediada pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) contou com a participação de Flaviano Melo (MDB), Jesus Sérgio (PDT), Léo de Brito (PT), Perpetua Almeida (PCdoB) e Mara Rocha (MDB), além do secretário de Fazenda do Acre, Amarisio Freitas.

Na ocasião, Alan afirmou que a população do Acre paga uma das tarifas mais caras do Brasil e destacou a reunião como proveitosa.

“Pagamos até R$ 5 mil em um trecho, o que é absurdo. Levamos o clamor da população acreana para essa reunião e vamos buscar uma resolução para tudo isso”, argumentou.

A Latam, representada pela gerente de assuntos regulatórios, Tatiane Viana, garantiu que os voos de Rio Branco a Brasília serão retomados em julho. Em contrapartida, o Governo do Estado se comprometeu em reduzir ainda mais o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual (ICMS) para diminuir os preços das passagens.

Também estiveram presentes: George Pinheiro, presidente do Conselho da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB); Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul; Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Renata Fonseca, diretora jurídica e de relações institucionais da GOL; e Clóvis Monteiro Gomes, secretário adjunto da Receita Estadual.