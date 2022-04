Blog do Ton | Ex-gestor do PT, ex-porta-voz de Gladson, apresentador e mais: revelada a chapa do Agir

Desde os 16 anos, quando comecei no Jornalismo, sempre ouvi da minha chefe e amiga Wania Pinheiro: “Você daria um excelente jornalista de política”. Passados nove anos dessa profecia – agora se cumprindo, confesso que não sabia que cobrir política é tão engraçado. Se soubesse, jamais teria fugido desse ofício.

Vou explicar o porquê do engraçado. Ganhei a gentileza de revelar aqui, em primeira mão – e agradeço por isso – a chapa do Agir, que traz David Hall ao Governo do Acre. Com um total de zero reais no caixa e muita disposição, esse cara conseguiu a proeza de ter um elenco (nomes abaixo) mais interessante que uns ditos caciques acreanos.

Tem o já anunciado (em primeira mão por aqui, vale lembrar) ex-gestor do PT, Dimas Sandas, como pré-candidato ao Senado; ex-porta-voz do Governo Gladson, jornalista Rogério Wenceslau; presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Acre, Tiago Farias como primeiro suplente de Senado; sindicalistas, proprietários de empresas, representantes sindicais e líderes evangélicos.

Essa galera, sobretudo a simpática chapa de estadual, com a motivação certa e suporte da legenda, pode fazer um caprichado dever de casa nessas eleições.

O mais legal de tudo é que David Hall é um professor de filosofia, que trabalha duro para sustentar a família, e não tem para oferecer estrutura partidária, cargos dentro do governo e muito menos virou noites ligando para essas pessoas, perdendo os cabelos da cabeça, entoando o canto da sereia com propostas absurdas. Montou sua chapa com muita humildade, dentro do tempo e já está com ela completa, diferente de partidos muito maiores que ainda não fecharam a conta, mesmo com o já fechado prazo de filiações. Vocês não acham isso engraçado? Eu acho.

Majoritária

Para Governo, o partido já anunciou David Hall. Para vice, a vaga está aberta. O partido não descarta conversar com outras composições para garantir maior capilaridade à chapa.

Senado

Para o Senado, a já anunciada pré-candidatura de Dimas Sandas vem acompanhada do anúncio de Tiago Farias, representante dos motoristas de aplicativo e apresentador do Cipodcast. A segunda vaga ainda está em aberto. Candidatos?

Estadual

Os propensos às cadeiras na Aleac: Vagner Silva; Evandro Lima, cantor e compostor; Erlan, fazedor de cultura; Professor Tonny; Dir Silva, empresário; Francisco Mota Pinto; Lelande Holanda, ativista social; Romeu; Wandre da Silva Assis; Bené Lima; Pastor Ambrózio; Manoel da Baixada; Roberto Pinto, servidor e sindicalista da Emurb; Fabio do Judia; Adalberto Almeida; Rogério Wenceslau, jornalista; Náuas; Soraia Ramalho, enfermeira e cantora; Adriana Cansada; Jaqueline Medeiros, proprietária da Ótica Visão; Maria Eulalia; Joyce dos Buracos, influencer; Maria Terezinha, empreendedora; Rai Holanda, ativista ambiental e Zuila Doméstica, representante das empregadas domésticas.

Federal

Já os que querem uma chance na Câmara Federal são: Uzir Santos – Zé do Boi; Emilson Chaves Silva, ativista de rua; Jonathan Costa, sindicalista da educação municipal; Jinkings, empresário; Saraiva; Alex Vasconcelos; Leoneide do Waldemar Maciel, presidente do Bairro Valdemar Maciel/Cafalate; Nilva Daniel e Pastora Mary Ligia.

Reduto bolsonarista

Acre, Rondônia e Roraima são os estados da Região Norte que dão vantagem a Bolsonaro nas pesquisas. Os redutos bolsonaristas na região. Os demais dão vantagem ao ex-presidente Lula. A informação é do Estadão Dados.

Reduto bolsonarista²

Ao todo, Lula leva a melhor em 15 estados; Bolsonaro, em 8. O Acre deu ao atual presidente sua maior votação proporcional. Até aqui, continua fiel, mesmo que não nos antigos percentuais.

Petecão, Mailza e Vanda

Algumas pessoas vieram me perguntar como fica a relação entre Mailza e Petecão numa possível aliança com Vanda Milani. As melhores pessoas para dar uma resposta seriam ambos. O fato é que eu acho que Petecão vai resolver as coisas de uma forma mais pontual, se comparada a essa novela que é a vaga de senador da chapa de Gladson.

Gladson e Bittar

Falando em Gladson, é impressionante como só aumenta o grupo que coloca fogo no parquinho para uma possível ruptura com o senador Marcio Bittar. O senador é, simplesmente, um dos mais fiéis ao projeto de Cameli desde sempre – e não sou em quem falo isso, são as atitudes do senador e seus indicadores. Essa história precisa ser destrinchada com muita delicadeza, entendendo todos os interesses em volta disso.

Rudilei Estrela

Que ninguém subestime o potencial de votos de Rudilei Estrela, que arrematou votos na casa dos 12 mil nas eleições de 2018, quando concorria à Câmara Federal. Ele está no páreo e tem grupo forte.

Crise

A imprensa nacional fala em crise dentro do MDB. Assunto? Simone Tebet, que quer ir à presidência, mas uma ala do partido quer apoiar Lula. Tem, ainda, membros do partido que consideram uma terceira candidatura, vinda de uma aliança com os partidos de centro. O MDB acreano está com Simone.

Logística sustentável

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) aprovou o Plano de Logística Sustentável (PLS) para o período de 2021 a 2026. O documento reforça o compromisso do Tribunal em investir em um futuro sustentável. O Plano traça objetivos, metas e indicadores de desempenho para 14 eixos temáticos.

Luciano Bivar

Com uma virtual pré-candidatura de Luciano Bivar à Presidência, não acredito que as coisas mudem de figura no Acre. O senador Marcio Bittar é apoiador do presidente Bolsonaro – dos mais ferrenhos. Está à frente do partido no Acre e recebeu garantias de que poderia apoiar o presidente aqui.

Luciano Bivar²

Apesar de ser um excelente nome, uma pré-candidatura de Bivar pode até ser estratégica para ganhar terreno, mas as chances de não levar a lugar algum são grandes.