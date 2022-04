Blog do Ton: Saiba data prevista que Bittar deve pedir afastamento do Senado e motivo

Como já noticiado por aqui, o senador Marcio Bittar deve pedir afastamento temporário do Senado e quem assume as funções é o seu primeiro suplente, médico Eduardo Velloso.

Em informações repassadas nesta quarta-feira (20), o senador deu mais detalhes sobre a data prevista que Velloso deve assumir a cadeira de senador.

Bittar informa que a transição deve acontecer no ‘final de maio – ou, no máximo, – primeira semana de junho’.

Ao todo, Bittar fica fora das funções por um período de 120 dias. O que fará nesse período? É a dúvida do momento nos bastidores da política. Mas ele sanou ao Blog.

“Vou cuidar do tornozelo esquerdo [o direito foi operado] e depois me dedicar à campanha no Estado”.

Pronto. Os ansiosos já podem parar de roer as unhas.

