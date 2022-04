Calegário beneficia mais de 50 famílias no interior do estado

Na manhã do último sábado, 23, o Deputado Estadual Fagner Calegário fez a doação de uma ‘’peladeira de arroz’’, conhecida também como ‘’beneficiadora de arroz, na comunidade Paraiso, zona rural de Brasileia.

A beneficiadora de arroz é uma máquina desenvolvida para pequenos e médios produtores, e apresenta todas as operações de beneficiamento de arroz em casca em uma única máquina: triagem, descascamento, polimento e seleção, ou seja, facilitando o serviço e otimizando o tempo dos agricultores que a utilizam.

Localizada no núcleo base km 19 da zona rural de Brasileia, a comunidade Paraiso está há mais de ano sem o equipamento. Com esta ação social, o Deputado Estadual atenderá e beneficiará mais de cinquenta famílias dentro da comunidade que irão usufruir do uso da peladeira de arroz.

A doação da peladeira é uma atitude que visa o incentivo da agricultura familiar dentro da comunidade. Para o Calegário, incentivar e apoiar a agricultura familiar é de extrema importância para fomentar a geração de renda e empregos em nosso estado. A doação da máquina possibilita isso para mais de cinquenta famílias dentro da comunidade beneficiada.