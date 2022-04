Candidatos alegam erro em resultado da prova dos Bombeiros no AC e Seplag pode retificar edital

Diversos candidatos do concurso do Corpo de Bombeiros procuraram a reportagem do ContilNet na manhã desta sexta-feira (8) para fazerem uma reclamação a respeito da divulgação do resultado preliminar da prova objetiva.

Pessoas que tiraram pontuações consideráveis, de mais de 80 pontos, não teriam aparecido na lista divulgada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE), enquanto outras que tiveram pontuações menores foram classificadas.

“Eu fiz 80 pontos e não apareci na lista, enquanto outros que tiram 70 estão classificados”, disse um dos denunciantes que preferiu não se identificar.

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) se posicionou sobre o assunto, por meio do secretário Ricardo Brandão.

“O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), informa aos candidatos que já está ciente da situação envolvendo o resultado preliminar da prova objetiva. A empresa responsável pela aplicação das provas foi notificada para que se posicione a respeito. Mediante esse posicionamento, caso seja necessário, o edital poderá vir a ser retificado o mais breve possível”, diz a nota.