Divulgado resultado preliminar da prova objetiva do concurso do Corpo de Bombeiros; veja lista

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Acre, divulgaram no Diário Oficial desta sexta-feira (8), o resultado preliminar da prova objetiva do concurso efetivo para os Bombeiros.

Na mesma publicação, o Governo abriu o prazo para recurso contra o resultado preliminar. Aqueles que desejarem entrar com a ação têm entre os dias 11 e 12 para fazê-lo.

O resultado definitivo vai ser divulgado no dia 18.

Veja a lista

https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2022/04/bombeiros.pdf