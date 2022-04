Carro conduzido por policial embriagado causa acidente no AC e casal vai parar no Pronto-Socorro

Sara da Silva, 32 anos, e o marido dela ficaram feridos após colidirem contra um carro na noite desta sexta-feira (8), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o casal trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta e placa NAB-9601, quando o motorista do carro modelo Chevrolet Agile, de cor branca e placa NXR-7019, que é de um policial que estava em visível estado de embriaguez e fez uma conversão a esquerda, colidindo contra a motocicleta. Após a colisão, o motorista permaneceu no local e prestou socorro às vítimas.

No impacto, o casal foi arremessados contra o asfalto e Sara acabou tendendo perda momentânea de consciência. Já o marido teve escoriações por várias partes do corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Sara ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perícia. Segundo a polícia, o condutor do carro foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá por embriaguez ao volante.