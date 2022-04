“Cidade Perdida” estreou no Cine Araújo; “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” e “Sonic 2” continuam em exibição

“Cidade Perdida” é o mais novo filme no catálogo do Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping. A comédia conta a história da brilhante, porém reclusa autora, Loretta Sage (Sandra Bullock), que escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, “Dash.” Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrito em seu livro recente. Corre para o Cine Araújo e confira como essa aventura termina.

O filme queridinho do público, “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, continua em cartaz para aumentar ainda mais o “queridômetro” que está marcando os 85% no Rotten Tomatoes.

Além dos longas citados anteriormente, continuam em cartaz os filmes “D. P. A. 3: Uma Aventura no Fim do Mundo”, “Morbius” e “Medida Provisória”. As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – CIDADE PERDIDA – DUBLADO

COMÉDIA – 112 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h45, 17h, 19h15 e 21h30

SALA 02 – (2D) – SONIC 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 122 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SÁB E DOM: 14h

Diariamente: 16h30 e 19h

SALA 02 – (2D) – ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE – DUBLADO

FANTASIA – 143 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h20

SALA 03 – (2D) – D. P. A. 3: UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO – NACIONAL

AVENTURA – 105 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SÁB E DOM: 13h

Diariamente: 15h, 17h15 e 19h30

SALA 03 – (2D) – MORBIUS – DUBLADO

AÇÃO – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21:45

SALA 04 – (2D) – ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE – DUBLADO

FANTASIA – 143 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SÁB E DOM: 13h30

Diariamente: 16h15, 19h e 21h45

SALA 05 – (2D) – D. P. A. 3: UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO – NACIONAL

AVENTURA – 105 MIN – verificar classificação

Diariamente: 14h30

SALA 05 – (2D) – ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE – DUBLADO

FANTASIA – 143 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h30 e 19h15

SALA 05 – (2D) – ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE – LEGENDADO

FANTASIA – 143 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

SALA 06 – (2D) – SONIC 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 122 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h

SALA 06 – (2D) – CIDADE PERDIDA – DUBLADO

COMÉDIA – 112 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30 e 19h45

SALA 06 – (2D) – MEDIDA PROVISÓRIA – NACIONAL

DRAMA – 101 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO