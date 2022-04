Clientes podem escolher data para vencimento da conta de luz

Clientes que desejam pagar a conta de energia sempre na mesma data podem fazer a solicitação sem sair de casa.

A Energisa Acre oferece o serviço chamado Data Certa, em que disponibiliza seis datas para que o cliente escolha a melhor opção para realizar o pagamento da conta de energia.

A adesão pode ser feita pelo titular em todos os canais de atendimento da empresa. As datas para escolha são: 01, 06, 11, 16, 21 e 26.

“A Data Certa para pagamento é uma boa opção para o cliente que já sabe que dia vai receber o salário e quer pagar a conta de luz com tranquilidade. Sempre recomendamos que o cliente veja qual a melhor forma conforme o seu planejamento orçamentário. A partir do pedido dele, todo mês, a conta chegará na nova data de vencimento escolhida”, explica o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

A opção por uma data certa pode ser feita apenas uma vez ano. Caso a conta do cliente esteja em processamento no mês em que o pedido for feito, o novo vencimento passa a valer a partir do mês seguinte.

O serviço de Data Certa, ou vencimento especial, é um dos direitos do consumidor previstos pela regulação do setor elétrico. Esse é o caso de clientes que receberam a conta de luz com o prazo de vencimento para o mês seguinte.

“Lembrando que o vencimento estendido é uma vantagem para o cliente, já que ele tem mais tempo para efetuar o pagamento”, conclui Roberto.

Segunda via sem ser nas agências – Outro serviço importante que possibilita mais comodidade para os clientes é poder ter a segunda via da fatura no celular mesmo. Isso é possível tanto pelo aplicativo Energisa On ou pela Gisa, atendimento por WhatsApp da Energisa. Os dois funcionam 24 horas por dia e são práticos, pois a segunda via é disponibilizada no momento da solicitação para o cliente.

Pagamento via pix

Sua conta está impressa? Então olhe direto para o final da fatura e veja que tem um QR Code. Esse é o QR Code para pagamentos via Pix. Para usá-lo basta abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, selecionar “Pix” e depois, “pagar via QR Code”. Em seguida aponte a câmera para o QR Code da conta, confira se as informações estão corretas, e confirme. Pronto, conta paga!

Quer pagar sua conta através do Energisa On? Ao acessar o aplicativo da Energisa, você verá na tela inicial sua última fatura em aberto. Clique em “pagar” e depois em “Pix copia e cola”. Acesse o app do seu banco pelo celular, clique em Pix e depois em “PIX copia e cola”. Cole o código copiado, confira as informações e confirme. Pronto, conta paga.