A população de Sena Madureira foi surpreendida nesta quinta-feira (7) com um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostrando uma cobra sucuri gigante atravessando uma rua.

De acordo com informações enviadas por moradores, o animal teria sido visto ainda pela madrugada em uma via do bairro Jardim Primavera, localizada na parte alta da cidade. A polícia ainda não confirmou a veracidade do material.

As imagens foram enviadas à reportagem do ContilNet. Confira: