Coluna da Kelly traz cliques do niver da empresária Claudia Nogueira, aniversariantes e mais

Instagram: @kellykley

B-DAY

No sábado (2) a empresária e apaixonada por onça, Claudia Nogueira comemorou a chegada do novo ciclo com uma linda festa em seu Restaurante Boca Gelada com uma belo jantar, doces refinados e som por conta da linda voz da cantora Camila Soares. Parabéns Claudia!

Veja quem circulou por lá!

NIVER JOELMA

O dia 31 de março foi todo da empresária Joelma Severo que ganhou muitos carinhos, dos amigos, familiares e seguidores, comemorou a data itimistamente em vários dias. Joelma é aquela pessoa que é sempre bom ter ela ao lado por ser uma pessoa super do bem. Parabéns queridona!

PRINCESA

O dia 04 de abril foi da princesa, Jheinny Kauelly Saldanha que nasceu em um domingo lindo que se comemorava a ressurreição de Jesus Cristo e Pascoa, foi meu presente, o presente mais lindo que já recebi. Minha filha comemorou a data em Porto Velho onde estuda e reside. Parabéns meu amor, te amo!

NIVER

Quem deu mais uma volta ao redor do Sol ontem (05) foi o empresário Gringo Soster que recebeu durante todo dia bastante carinho dos amigos e familiares pela pessoa querida que és. A noite ganhou festa intimista. A coluna registra e deseja os parabéns!

DIA DELE

Na sexta – feira (08) quem troca de idade é o funcionário público e um queridão, amigo Kelvin Klynger, ‘KK’ como eu, (rsrsr)! Desejo tudo de melhor Kelvin, que todos os seus sonhos e objetivos sejam realizados! Parabéns!

MULHER MARAVILHA

Com essa temática comemora- se no sábado (09) o aniversário de 6 anos da pequena Cécilia no salão de festas do Residencial Rio Branco. Essa colunista com certeza vai prestigiar!

NIVER II

Já em mãos desta colunista o convite para o aniversário do fisioterapeuta, Rafael Roma no sábado ( 09) no Versanno Conveniência. Desde já a coluna deseja os parabéns!

RIFA

Olha essa oportunidade: 1 ano de aula de qualquer modalidade de artes marciais no Centro de Treinamento Pitbull com investimento de apenas R$25 reais em uma rifa. Ficou interessado? É só ligar 68 – 99928-2106

DEPUTADA JÉSSICA SALES

No sábado (02) a deputada federal e pré – candidata ao senado, Jéssica Sales retornou ao Acre pela primeira vez após seu tratamento contra o Câncer, a parlamentar que além de estar continuando seu excelente trabalho politico tem passado muita força e coragem a outras pessoas que também estão em tratamento. Jéssica foi recepcionado no aeroporto por familiares, amigos e fãs do seu trabalho. Com agenda lotada a deputada cedeu entrevista na segunda – feira (04) a jornalista Jocely Abreu com o tema: superando com amor. Foi uma linda entrevista.

PLANO B

Hoje tem muito samba no Plano B com Samba Groover e samba da Cá e chopp com 50% de desconto até as 20h. FEIJOADA PRIME

No sábado acontece a Feijoada Prime com direito a caneca, feijoada e caipirinha até as 15h e as atrações de Samba Groove, Hangell Borges, Vinni Rodrigues, Paulo Heverton e Isaias Bernadinho. Anota essa dica, se estiver indo ao Rio Grande do Norte não deixe de registrar os lindos momentos por um olhar profissional, a coluna indica o profissional Michel Wirlle para você eternizar em fotos todos os momentos de sua viagem.

VEM AI

Vem ai um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!