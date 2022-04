Com 12h de duração, esquenta da PVT 10 anos agitou final de semana rio-branquense; confira cliques

Neste sábado (09), aconteceu a festa “Pré-PVT” no Plano B, anexo ao Vintage Pub em Rio Branco. Com 12 horas de duração, o evento contou com dois ambientes, espaço intimista e aquário VIP.

Na pista, rolou muito techno, tecnohouse e muito trance. O fotógrafo Edson Brunno fez cliques exclusivos de vários momentos do evento e quem circulou na noite, e o ContilNet mostra tudo para você. Lembrando que o evento foi só um esquenta: a festa PVT 10 anos em Rio Branco acontece no dia 07 de maio.

Veja a galeria de fotos do evento: