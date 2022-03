Equipe PVT promove festa eletrônica em comemoração aos 10 anos de edição no Acre

Os ingressos dos dois eventos podem ser adquiridos de forma online através do Sympla ( https://www.sympla.com.br/pvt-10-anos-com-vegas–dang3r__1516011 ) ou presencialmente no Vintage Pub.

A Pré-PVT acontecerá no Plano B, anexo ao Vintage Pub, e também terá 12h de duração com dois ambientes de maneira simultânea.

Segundo o organizador Gleison Júnior, o evento seguirá todos os protocolos sanitários de combate a Covid-19. Além disto, será exigida a apresentação da carteira de vacinação com as doses atualizadas.

A tradicional festa eletrônica PVT prepara, no dia 07 de maio, a “PVT 10 anos”, que consiste em comemorar, no mais alto estilo, as edições históricas de amadurecimento e transformação realizadas em Rio Branco (AC).

