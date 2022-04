Com salário de R$ 3,5 mil, Instituto Dom Moacyr divulga edital para processo seletivo

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr abriu um novo processo seletivo com vaga para professor tutor para atualizar nos cursos técnicos da instituição.

A vaga ofertada é para formados no Curso Superior em Análises de Sistemas, ou Curso Superior em Sistemas de Informação, ou Curso Superior em Ciências da Computação, ou Curso Superior em Engenharia da Computação, ou Curso Superior em Gestão da Tecnologia da Informação, ou Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com experiência comprovada de no mínimo 12 meses em atividades de docência na área de formação na Educação profissional e Tecnológica.

Os selecionados vão trabalhar em sistema ade 40 horas semanais e receberão bolsa no valor de R$ 3,5 mil.

O edital está disponível no Diário Oficial desta segunda-feira (18). E as incrições podem ser feitas de hoje até quarta-feira (20), no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá

– CEFLORA, endereço Rua Paraná, 865, Cruzeiro do Sul, horário das 07:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00.