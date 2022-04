Concurso Senado Federal 2022: veja todas as notícias até o momento

A autorização de um dos editais mais aguardados em todo país foi publicada com a oferta de 19 vagas. O concurso Senado Federal é o sonho de muitos concurseiros, que objetivam garantir a sua nomeação na casa legislativa.

Entender como está o andamento do certame e acompanhar todas as notícias sobre o assunto também faz parte da preparação, já que pode indicar quanto tempo o candidato possui para estudar até o edital, quais as matérias serão cobradas e requisitos dos cargos, por exemplo.

Por isso, a equipe de jornalismo do Direção Concursos vai te ajudar com isso, pois juntamos nessa matéria todas as principais informações sobre o concurso Senado Federal 2022. Navegue pelos tópicos e antecipe a sua preparação!

Edital autorizado

Sem dúvida um dos assuntos mais comentados no mundo dos concursos foi a respeito da autorização para o novo edital do concurso Senado Federal, que ocorreu no dia 7 de abril de 2022.

O Direção Concursos apurou a novidade com exclusividade. A Casa liberou o preenchimento de 19 vagas para candidatos de nível superior de escolaridade. Entre as funções, 6 serão para Policial Legislativo, que deixa de ser nível médio e para a exigir nível superior de escolaridade como requisito.

Distribuição das vagas

As 19 vagas, todas de nível superior, serão para diversos cargos dentro do concurso Senado Federal. Confira abaixo como será a distribuição das oportunidades:

Advogado, Nível III, padrão 41, na especialidade Advocacia: 1 vaga;

Consultor Legislativo, Nível III, padrão 41, na especialidade Assessoramento em Orçamentos: 1 vaga

Consultor Legislativo, Nível III, padrão 41, na especialidade Assessoramento Legislativo: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Administração: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Arquivologia: 1 (uma) vaga;

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Assistência Social: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Contabilidade: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Enfermagem: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Informática Legislativa: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Processo Legislativo: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Registro e Redação Parlamentar: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia do Trabalho: 1 vaga

Analista Legislativo, Nível III, padrão 36, na especialidade Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 vaga

Técnico Legislativo, Nível II, padrão 21, na especialidade Policial Legislativo: 6 vagas

Comissão formada

A comissão responsável por organizar e coordenar os trâmites do concurso Senado Federal está formada. Entre as atribuições de uma comissão, está a escolha da banca que será responsável pelo edital.

O que chama atenção é que logo após a autorização para a realização do certame, a comissão foi designada, o que demonstra o interesse da Casa em acelerar o processo.

De acordo com a portaria publicada no dia 13 de abril, os servidores designados para essa função são:

Thiago Fernandes Rodrigues Teixeira (presidente)

Evandro Aparecido Baldutti (vice-presidente)

Rafael Pimenta Weitzel

Rodrigo Galha

Beatriz Balestro Izzo

Hélio Rodrigues Figueiredo Júnior

A comissão ficará empenhada em todos os processos acerca do concurso Senado Federal até a homologação do resultado final do certame.

Mudança de escolaridade

O cargo de Policial Legislativo é um dos mais visados entre os candidatos. Não é por menos, já que nos certames anteriores exigia nível médio de escolaridade para a função, que oferece salários iniciais que ultrapassam R$ 18 mil.

A mudança foi aprovada pela comissão diretora do Senado e o novo requisito de escolaridade passa a valer a partir do momento da publicação do documento.

Veja como ficou o texto que acrescentou o inciso III ao art. 10 do Regulamento Administrativo do Senado:

III – Técnico Legislativo, Especialidade Policial Legislativo Federal: acessível a portador de diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, observadas as disposições legais aplicáveis;

Ou seja, o requisito mudou e o concurso Senado Federal será apenas para nível superior em qualquer área de formação.

Projeto Básico

No ano de 2019, o concurso Senado Federal foi autorizado e chegou a ter comissão organizadora formada.

No ano seguinte, o Projeto Básico foi divulgado e apresentou informações sobre etapas, disciplinas e modelo de prova para todos os cargos do edital. Entretanto, a pandemia da Covid-19 impediu o andamento do processo.

Apesar de existir uma nova autorização, o Projeto Básico que chegou a ser publicado pode ser um norte para os concurseiros anteciparem a sua preparação, conforme o conteúdo programático e a distribuição das questões.

As provas objetivas estavam previstas para serem compostas por 200 questões com uma assertiva única para julgamento como CERTA ou ERRADA. Nota-se, portanto, que o Cebraspe aparecia como franco favorito na disputa.

De acordo com o documento, o conteúdo programático seria:

Disciplinas para o cargo de Advogado: Língua, literatura nacional e redação; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Direito constitucional; Direito administrativo: geral e noções de administração; Direito administrativo: licitações e contratos; Direito administrativo: legislação de pessoal civil; Direito civil e empresarial; Direito processual civil; Direito penal; Direito processual penal; Direito do trabalho, processual do trabalho e da seguridade social; Direito eleitoral; Direito financeiro e tributário; Direito internacional público e privado; Direito digital; Legislação complementar; Atualidades.

Disciplinas para o cargo de Analista Legislativo: Língua, literatura nacional e redação; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Raciocínio lógico; Noções de direito constitucional; Noções de direito administrativo; Atualidades; Conhecimentos específicos na área de atuação.

Disciplinas para o cargo de Técnico Legislativo, Especialidade Policial Legislativo : Língua, literatura nacional e redação; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Raciocínio lógico; Noções de direito constitucional; Noções de direito administrativo; Noções de direito civil e processual civil; Noções de direito penal e processual penal; Noções de criminalística; Noções de direito digital; Noções de direitos humanos; Noções de administração; Noções de informática; Atualidades; Conhecimentos específicos na área de atuação.

Confira detalhes do documento clicando aqui

Possíveis bancas

Conhecer bem o perfil e as características da banca responsável pelo próximo concurso Senado Federal é imprescindível, já que cada uma possui a sua particularidade. A banca ainda não foi definida, mas iremos apresentar quais delas podem organizar o próximo edital.

Como mencionamos, de acordo com o Projeto Básico de 2019 era muito provável que a Cebraspe organizasse o edital, com base no formato das questões e modelo da prova.

Entretanto, outras bancas também apresentaram propostas naquele momento. Ao todo foram oito, sendo elas:

CEBRASPE

INSTITUTO ACESSO

INSTITUTO AOCP

IBFC

IDECAN

INSTITUTO MAIS

FGV

FUNRIO

Apesar da Cebraspe ter sido vista como a possível organizadora, a última seleção não ficou sob seus cuidados.

Em dezembro de 2011, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) publicou quatro editais que contemplavam os cargos de Policial Legislativo, Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo, como consta no site do Senado.

Em 2008, o concurso Senado Federal também foi organizado pela FGV. Naquele ano, os cargos ofertados foram para Advogado, Consultor de Orçamento, Analista Legislativo e Técnico Legislativo.

Cargos vagos

O levantamento feito pela equipe de jornalismo do Direção Concursos mostra que, apesar de terem sido autorizadas 19 vagas para o concurso Senado Federal, o número de cargos vagos é muito superior. Confira abaixo:

178 para Policial Legislativo;

5 para Advogados;

112 para Analista com formação em Administração;

247 para Analista com formação em Processo Legislativo.

Convocados último concurso Senado Federal

Os candidatos que possuem interesse em concorrer a uma das 19 vagas não devem ficar preocupados com a quantidade de cargos disponibilizados, mas sim em alavancar a sua preparação ao nível máximo, tendo em vista que as provas não devem demorar para ocorrer.

De acordo com informações que constam no site do próprio Senado Federal, 625 foram convocados entre os anos de 2012 até 2021, como demonstramos a seguir:

Consultor Legislativo Assessoramento Legislativo: 77 convocações Assessoramento em Orçamentos: 15 convocações

Analista Legislativo Processo Legislativo: 73 convocações Administração: 81 convocações Arquitetura: 4 convocações Engenharia: 19 convocações Medicina: 13 convocações Nutrição: 1 convocação Farmácia: 1 convocação Assistência Social: 1 convocação Psicologia: 5 convocações Fisioterapia: 1 convocação Enfermagem: 5 convocações Comunicação Social: 17 convocações Informática Legislativa: 38 convocações Registro e Redação Parlamentar (Taquigrafia): 28 convocações Arquivologia: 5 convocações Biblioteconomia: 7 convocações Contabilidade: 12 convocações Redação e Revisão: 7 convocações

Técnico Legislativo Processo Legislativo: 45 convocações Administração: 40 convocações Arquivologia: 8 convocações Enfermagem: 6 convocações Odontologia: 1 convocação Eletrônica e Telecomunicações: 16 convocações Processo Industrial Gráfico: 31 convocações Policial Legislativo Federal: 68 convocações



Nota de corte último edital

Para o cargo de Policial Legislativo, o último concurso Senado Federal teve como nota de corte 71,51% no último convocado. Ou seja, de 160 pontos possíveis, o candidato fez 114,416.

A nota de corte dos outros cargos foram as seguintes: