Concursos da área da Saúde somam 6.510 vagas; veja os destaques

Quem deseja uma vaga em concursos da área da Saúde deve ficar atento aos editais publicados e previstos para este ano. Até o momento, pelo menos 6.510 vagas estão confirmadas, sendo que 4.073 já estão abertas!

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, três editais se destacam, sendo eles os da Fundação Saúde RJ, que recebe inscrições, e os dos concursos Ministério da Saúde e UFRJ, que estão previstos para este ano.

Ainda no Sudeste, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) abriu novo processo seletivo, com oportunidades temporárias na área.

No Mato Grosso do Sul também não faltam oportunidades. Recentemente, foi publicado o edital do concurso SES MS, com 201 vagas efetivas para carreiras de todos os níveis de escolaridade.

Confira abaixo os destaques!

Concurso Saúde MG oferece 278 vagas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES MG) abriu novo processo seletivo com 278 vagas temporárias mais formação de cadastro de reserva.

Conforme o edital, todas as vagas são para cargos de nível superior, com salários de até R$5 mil.

A lotação dos aprovados poderá ocorrer nas cidades de Belo Horizonte, Alfenas, Coronel Fabriciano, São João Del Rei, Governador Valadares, Uberaba, Barbacena, Diamantina, Pouso Alegre, Uberlândia e Patos de Minas.

Além de Sete Lagoas, Ponte Nova, Leopoldina, Januária, Pedra Azul, Passos, Varginha, Divinópolis, Manhuaçu, Juiz de Fora, Ubá, Montes Claros, Unaí, Teófilo Otoni e Itabira.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de abril, pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) , organizador. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$82.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão marcadas para o dia 15 de maio.

Fundação Saúde RJ inscreve para 3.594 vagas

Sem concurso, a Fundação Saúde RJ realiza o seu novo processo seletivo, com oferta de 3.594 vagas, sendo 2.325 para o nível médio/técnico e 1.269 para candidatos com nível superior.

Os ganhos inicias variam entre R$1.451,10 e R$7.282,77, em jornadas que podem ser de 24h, 30 ou 40 horas.

Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) , até o dia 10 de maio. Para concorrer, é preciso pagar uma taxa de R$37, para os cargos de nível médio técnico, ou de R$52, para os de nível superior.

Sem poder realizar um novo concurso público, a seleção da Fundação Saúde conta apenas com uma análise de títulos e de experiência. Neste caso, os candidatos devem enviar os documentos até o dia 11 de maio.

Concurso SES MS reúne 201 vagas

O edital do concurso SES MS foi publicado no último dia 13. A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul oferece 201 vagas efetivas para carreiras de todos os níveis de escolaridade.

Os salários variam de R$1.646,29 a R$14.329,23. Já as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de maio, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e a Cultura (Fapec), banca organizadora.

Os interessados devem pagar as taxas de R$67,99 (nível fundamental), R$113,32 (nível médio) ou R$181,32 (nível superior), até o dia 3 de maio.

O concurso SES MS será composto por diferentes etapas. A primeira delas, a prova objetiva, está marcada para o dia 29 de maio.

Mais 4 editais de concursos da Saúde estão confirmados

Ministério da Saúde

Sem previsão de concurso, o Ministério da Saúde confirmou, em nota, que realizará mais um processo seletivo. Desta vez, os estudos caminham para uma seleção com até 1.786 vagas temporárias.

Como antecipado, as oportunidades irão atender aos Hospitais Federais e Institutos do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Já as vagas serão distribuídas pelos seguintes cargos:

médico (326 vagas);

enfermeiro (326);

técnico de enfermagem (816);

atividades de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico (318).

Nesse caso, serão exigidos os níveis médio técnico e superior. A portaria autorizativa não informa as remunerações, que deverão ser definidas pela pasta. Os aprovados serão contratados pelo prazo de seis meses, cabendo prorrogação por até dois anos.

Concurso UFRJ

Novos editais do concurso UFRJ serão publicados nos próximos dias. Isso porque, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a previsão de divulgação dos documentos se mantém para “meados de abril”.

Ao todo, são esperadas 140 oportunidades, que serão distribuídas pelos campi do Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias.

Do total de vagas, pelo menos 60 serão destinadas a cargos de nível superior da área da Saúde, sendo eles:

enfermeiro (25);

farmacêutico (duas);

farmacêutico bioquímico (uma);

médico (24);

nutricionista (duas);

odontólogo (cinco); e

psicólogo (uma).

Concurso Funsau MS

No Centro-Oeste do Brasil, a Fundação Serviços de Saúde do Mato Grosso do Sul recebeu autorização para o preenchimento de 276 vagas. Quem aguarda pelo novo concurso Funsau MS já pode conferir os cargos que serão oferecidos.

Segundo o governo, o aval visa ao preenchimento de vagas em três categorias, sendo elas profissional, técnico e auxiliar de serviços hospitalares. Neste caso, as oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:

serviços hospitalares: analista de sistemas (duas), fonoaudiólogo (cinco), assistente social (duas), fisioterapeuta (15), psicólogo (quatro), farmacêutico (12), biomédico (duas), enfermeiro (30) e médico (44).

técnicos hospitalares: técnico de telecomunicações (duas), costureiro (duas), agente condutor de veículos (cinco), agente de serviços hospitalares (30), agente de farmácia (20), técnico em radiologia (22), técnico de laboratório (nove) e técnico de enfermagem (50);

auxiliar técnico de serviços hospitalares: auxiliar de serviços hospitalares (dez) e auxiliar de lavanderia (dez).

Os salários e requisitos, assim como a jornada e os locais de atuação, serão divulgados no edital. No entanto, há chances da seleção contar com vagas para todos os níveis de escolaridade.

Segundo o Governo do Mato Grosso do Sul, ainda não há uma data prevista para a abertura da seleção. No entanto, a expectativa é para que a seleção ocorra ainda este ano.

Concurso Sespa

Já no Norte, a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) confirmou que cinco bancas estão na disputa para organizar o próximo concurso Sespa 2022. São elas:

Objetiva Concursos;

Iades;

Consulpan;

Instituto AOCP; e

Cetap.

De acordo com a Seplad, está confirmado que o concurso Sespa contará com 315 vagas. Inclusive, a Saúde será uma das mais contempladas nas próximas ofertas no Estado do Pará.

Até o momento, as datas de publicação dos editais ainda não foram divulgadas. No entanto, existe a expectativa para que o edital seja publicado no segundo semestre deste ano, considerando que o processo de escolha da banca já está em andamento.