Conheça Maiara e Maraísa, as novas filhotes de onça do Parque Chico Mendes

O Zoológico do Parque Ambiental Chico Mendes recebeu nesta quarta-feira (6) novas moradoras. São duas filhotes fêmeas de onças-pintadas (Panthera onca) que serão apresentadas nesta quinta-feira (7) à imprensa.

Elas foram resgatadas no município de Sena Madureira e doadas ao Parque pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP/ICMBIO), centro responsável pelo manejo para conservação de espécies de mamíferos carnívoros que ocorrem no Brasil e com o apoio do CETAS/IBAMA/AC.

As duas foram batizadas pelos funcionários do parque com os nomes de Maiara e Maraisa.