Criança morre após ficar presa em carro arrastado pela chuva em Porto Velho

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, informou que os próprios moradores da região tentaram fazer a retirada da vítima de dentro do carro. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e realizaram os procedimentos para tentar reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu.

“O condutor tentou passar naquele local, que tem um córrego, mas o volume de água levou o veículo. A informação dos moradores é de que três pessoas saíram do veículo, mas que a criança não conseguiu sair. A correnteza levou o veículo. Os moradores conseguiram localizar e retiraram ele de dentro o carro”, informou a polícia.