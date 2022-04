Cristiano Ronaldo repete Calleri e derruba celular de torcedor do Everton após derrota do United

Após a derrota do Manchester United para o Everton, no Goodison Park, neste sábado, e de uma atuação apagada, Cristiano Ronaldo viveu outro momento negativo na saída de campo. Quando se dirigia ao vestiário, o português derrubou o celular de um torcedor adversário no chão com um tapa. A atitude lembrou a do argentino Calleri, após a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo na final do Campeonato Paulista.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Cristiano Ronaldo quase não participou da partida durante os 90 minutos. O português foi muito pouco acionado pelo time do Manchester United, que abusou dos cruzamentos. A única chance de gol de CR7 foi já nos acréscimos do segundo tempo, quando Pickford fez boa defesa.