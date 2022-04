Decisão da Fifa pode levar novo Brasil x Argentina, agora pelas Eliminatórias, para setembro nos EUA

O segundo duelo contra a Argentina antes da Copa deve ficar para setembro, desta vez valendo três pontos, na última data Fifa antes do Mundial do Catar. O duelo seria nos EUA – local escolhido pela Pitch, parceira comercial da CBF e da AFA, a associação de futebol argentino.

É claro que falta ainda a decisão do tribunal da Fifa para a Conmebol remarcar o jogo suspenso das Eliminatórias. O resultado não mudaria a tabela, pois o Brasil, com 45 pontos e a melhor campanha da história neste formato da classificatória, não pode mais ser alcançado pelos argentinos, que têm seis pontos a menos. As duas seleções terminaram as Eliminatórias de maneira invicta.

A ideia original da Pitch de amistoso seria a Colômbia, mas a comissão técnica declinou para variar de adversários depois de campanha irretocável nas Eliminatórias da Conmebol. Com a impossibilidade de enfrentar europeus e também dificuldade de jogar contra africanos, a CBF mirava adversários da Concacaf. O que deve acontecer na outra partida de setembro. A CBF tem proposta de enfrentar o México, um dos classificados da Concacaf para a Copa.

O técnico da seleção brasileira, Tite, chegou a se manifestar sobre a realização desta partida suspensa. Disse que considerava “justo” ter nova partida.

– Independentemente do risco que se corra. Eu podia estar numa situação muito confortável e colocar “não, deixa assim, vamos protelar para a Copa”. Não, tem que que fazer o que é correto, tem que ter o enfrentamento contra a Argentina. No meu entender deveria ser no Brasil, no meu particular. O justo seria no Brasil. Não é? Vamos em qualquer que seja o lugar, vamos para medir forças. Inclusive serve de preparação para a Copa do Mundo – comentou em entrevista depois do sorteio da Copa, ao SporTV.