Deputado Gehlen Diniz apresenta lei que beneficia portadores de Hepatites no Acre

O deputado estadual Gehlen Diniz propôs e a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou alteração em uma Lei que beneficia os portadores de Hepatites C e Delta. De agora em diante, eles poderão ter acesso, junto à Ageac, uma carteirinha que garante o transporte gratuito de ônibus por tempo indeterminado.

Anteriormente os portadores de Hepatites eram amparados nesse sentido, porém, a carteirinha tinha prazo de validade. “Muitas pessoas no Acre são portadoras de hepatites. No caso das hepatites C e Delta, o paciente tem que tomar a medicação durante a vida toda, então não fazia sentido uma pessoa nessa situação ter uma carteirinha com prazo de validade. Propus alteração na lei e já foi aprovada. De agora em diante, quem é portador de hepatite C e Delta terá a carteirinha de transporte gratuito em ônibus por tempo indeterminado. Fiquei muito feliz com a aprovação dessa lei e agradeço o apoio dos colegas deputados. Vamos beneficiar centenas de irmãos Acreanos”, frisou.

A lei já foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre.