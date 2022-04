Designer brasileiro lança perfume inspirado em experiência vivida com indígenas do AC

A revista Vogue Brasil, conceituada mundialmente no ramo da moda, estilo de vida e cultura, divulgou nesta semana a história de um designer brasileiro, chamado Francisco Costa, que desenvolveu um perfume a partir de uma experiência imersiva em uma aldeia indígena no Acre, mais precisamente na tribo Yaminawá.

A reportagem destaca que ele não mergulhou apenas em uma transformação espiritual movida à imersão no meio da Amazônia, mas que conseguiu pensar em uma ótima ideia de negócio durante esta experiência.

Segundo o designer criativo da Calvin Klein, a partir de um aroma exalado de fogueiras feitas pelos indígenas, que tem a cultura de acendê-las todos os dias, de manhã e de noite, surgiu a ideia de desenvolver um perfume.

“Um aroma de terra, de folhas secas no chão, ligeiramente defumado estava impregnado no ar. Mas foi só no último dia que percebi que esse odor vinha de uma resina que eles queimavam quando acendiam os fogos”, disse Costa à VOGUE.

O ingrediente em questão é o breu, uma resina perfumada da árvore Almacega. Sua casca possui uma resina aromática, usada para fins medicinais ou como incenso de igreja. Neste caso, o designer pensou logo em um perfume.

Com um pedaço desta casca em mãos, levou até um perfumista independente e planejou o Aroma, sendo este o nome do perfume. De acordo com ele, todos os ingredientes que seriam danosos à natureza foram descartados, pensando justamente em montar uma linha sustentável e condizente com a experiência que vivera na Amazônia. Leia a reportagem completa na íntegra.