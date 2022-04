Dia do jornalista: quem são os mais famosos do Acre? Douglas Richer traz lista com 20 nomes

Siga meu Instagram: @douglasricher.

Comemora-se nesta quinta (07), no Brasil, o dia do jornalista. Uma das profissões mais antigas do mundo, o jornalista é o profissional responsável por manter o público informado a respeito dos mais diversos e variados assuntos.

Tão respeitada, a profissão ganhou seu próprio dia. A data foi criada para homenagear Giovanni Badaró, personalidade que lutou pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil. Sua morte gerou um movimento popular que fez Dom Pedro I abdicar do trono no dia 7 de abril de 1831. Desde então, o jornalista tem a missão de informar e a profissão tem atraído cada vez mais profissionais.

Sejam eles especializados em TV e famosos, esporte ou política, a figura do jornalista é essencial para o bom funcionamento da vida em sociedade e para a circulação da notícia.

Nossa coluna traz hoje uma lista de 20 grandes nomes da área do jornalismo acreano, que são famosos e populares pela sua atuação, e claro não sai da mente dos acreanos. Confira a lista!

-Ayres Rocha

-Altino Machado

-Nelson Liano

-Quésia Lima

-Silvânia Pinheiro

-Evandro Cordeiro

-Gina Menezes

-Ednaldo Gomes

-Ray Melo

-Alexandre Lima

-Wania Pinheiro

Roberto Vaz

-Kelly Souza

-Luiz Carlos Moreira Jorge

-Nayara Lessa

-Lenilda Cavalcante

-Edvaldo Souza

-Washington Aquino

-Chico Melo

-Alexandre Gomes