Dona do hit “Senta Concentrada”, MC Mari é atração da Revoada do Maison Borges; confira

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

SAMAÚMA YOGA SHALA

Rio Branco acabou de ganhar um espaço acolhedor para as práticas de yoga e tecido acrobático: o Samaúma Yoga Shala, idealizado pelas professoras de yoga Fabiola Bessa e Priscila Viudes.

O nome escolhido é uma forma de reverenciar a Floresta Amazônica, com o nome da árvore samaúma e o local de origem do Yoga, a Índia, como a palavra shala, que significa morada, local de estudos. Yoga shala seria a casa do yoga, ou seja, a proposta une a força da floresta com a energia do oriente. Tudo para que os praticantes tenham mais que aulas de yoga, mas uma experiência completa, com sala de meditação, pergolado para encontros e relaxamento.

O espaço oferece aulas de segunda a sábado está localizado na travessa Egito, 67 Capoeira.

Contato:99972-2526 @samaumayogashala

NIVER BRENDHA

Ontem 12 o dia foi da atriz acreana, Brendha Haddad minha amiga do coração. Durante todo dia Brendha recebeu varias mensagens dos amigos, familiares e fãs. A coluna registra e deseja os parabéns a essa pessoa de coração bondoso e ótima profissional!

NIVER DRIKKA

No domingo quem dar mais uma volta ao redor do sol é a micropigmentadora Drikka Araújo que recebe os amigos e familiares no dia 24 de abril para comemorar a data no Buffet Palace.

REVOADA DA MAISON

Sábado acontece a Revoada da Maison com a presença nacional da MC Mari a baiana dona do hit “ Xereca de Mel” e “ Senta Concentrada” um feat com Léo Santana e MC WS. Corra e adquira seu ingresso para não ficar de fora!

FESTA DO MILHÃO

O digital influencer, Thiago Dutri eterna Acreana Real veio a Rio Branco sua cidade natal comemorar o alcance de 1 milhão de seguidores em seu Instagram na última quinta – feira (7) no 068 Restolounge com atração de Sandra Melo para convidados e seus seguidores locais. Essa colunista foi prestigiar, parabéns Thiago pelo sucesso!

GLAMOUR

No glamour dessa semana o professor de educação física e dançarino, Elisson Feitoza em São Paulo onde participou do primeiro show da nova turnê “isso é Calypso” da Joelma. PRÊMIO

A acreana Fran Jacob foi premiada no Congresso de Micropigmentação Labial em Angra dos Reis . Fran trouxe o segundo lugar para capital em sua primeira participação. Parabéns Fran Jacob! @franjacob_micropigmentadora

STUDIO BELAS BRONZE

O Studio Belas Bronze está com uma mega promoção para as clientes que marcarem seu bronze esta semana, ganharão um cartão vip , na primeira sessão paga o valor normal e as demais sessões terão 15% de desconto!

Contato: 68 8401 – 1458 @studiobelasoficialac

VEM AI…

Vem ai um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!