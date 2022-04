Eduardo Leite dança com o namorado ao som de Banda Eva na Sapucaí

Nem todo mundo reconheceu o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) no badalado Camarote da Arara, na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio. “O pessoal está me reconhecendo um pouquinho, sim”, disse o político. “Tem gente que pede para tirar foto, mas não tanto quanto seria com outros políticos tradicionais”, admitiu.

Naquele exato momento, a conversa foi interrompida por um rapaz que o cumprimenta: “E aí, presidente?” Com copo de chope nas mãos, Leite não se contém: “Viu? Isso acontece”, diz, sem esconder a satisfação. O ex-judoca Flávio Canto passa por ali e também manifesta seu apoio.

“Estou na torcida para que alguma coisa aconteça”, diz o atleta, ao se despedir. É a deixa para Leite ratificar sua decisão, anunciada em carta nas redes sociais um dia antes, nesta sexta-feira (22).

“O candidato é o João Doria, ele venceu as prévias e tem o meu apoio”, reafirmou, não sem antes aproveitar para contar que algumas pessoas o procuraram para dizer: “Tem que ser você, é preciso ter uma novidade na terceira via”.

A repórter diz então que ficou surpresa em vê-lo ali, um lugar frequentado, em sua maioria, por artistas, influenciadores e, vá lá, políticos locais. “Estava esperando artista e eu apareci… Isso me lembra quando eu fui eleito prefeito de Pelotas e governador do Rio Grande do Sul. Nas duas vezes, fui a um show do Roberto Carlos logo em seguida. O público queria tirar foto com ele e, como não deu, todo mundo veio fotografar comigo. Brinco que sou suplente do Roberto Carlos”.

Leite estava acompanhado de dois amigos, Roberto e Leonardo, e do namorado, Thalis, que assistia ao desfile da Portela, do lado de fora do camarote, e o reencontrou no final da entrevista. Os dois topam tirar foto juntos, sorriem para o clique, mas se recusam a posar dando um beijinho. “Não”, diz o ex-governador, abreviando o papo e se despedindo.

Horas depois, já de madrugada, o casal foi fotografado abraçado enquanto dançava a música “Minha Pequena Eva” no Camarote da Arara.