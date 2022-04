Educação entrega merenda na zona rural de Feijó

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realiza a entrega de merenda às escolas da zona rural do município de Feijó. Ao todo, são onze unidades atendidas, beneficiando um total de 750 alunos. A distribuição da merenda é suficiente para 30 dias letivos.

Entre as escolas contempladas estão a Professora Josefa Lígia, localizada do Ramal do Hebe; a José de Castro, localizada no Ramal Bom Futuro; a Maria da Silva, localizada no Ramal Jabuti; a Osmar Santos, na colocação Pa[raíba, igarapé Diabinho; e a Maria Correia, no Seringal Mangabeira.

Todas essas instituições participam do Programa Caminhos do Campo e a distribuição da merenda se dá nessas onze unidades, cujas aulas do ano letivo 2022 se iniciaram nesta segunda-feira, 25.

De acordo com o coordenador da Merenda Escolar de Tarauacá, Fredison Carlos Barbosa, cujo centro é responsável pela distribuição aos municípios de Feijó e Jordão, as outras escolas que iniciarão as aulas no dia 2 de maio também receberão merenda escolar.

Outras unidades também foram contempladas com a distribuição de merenda da zona rural de Feijó, cujas aulas iniciaram nesta segunda-feira. Entre elas estão a Vicente Brito, no Ramal Antônio Simplício; a Ivo de Souza, no Ramal Maravilha; a Antônio de Oliveira, no Seringal Recreio; a Carlos Venizio, no Ramal dos Pintos; a Argentina Santos, localizada na BR 364, km 30; e a Dom Pedro I, no km 57 da BR 364, sentido Manoel Urbano.