Edvaldo Magalhães diz que redução do ICMS do Bezerro não vai aumentar preço da carne e defende aprovação de PL

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) saiu em defesa do projeto que visa reduzir em 66,67% a base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações interestaduais com bezerros.

Edvaldo frisou que o pequeno e médio produtor rural, que representam 85% da cadeia produtiva da pecuária, não podem ficar “engessados”. Ele defende que a votação ocorra ainda na sessão desta quarta-feira (20).

“O pequeno produtor não pode ficar engessado. Portanto, o meu voto é favorável”, disse Edvaldo Magalhães.

Para o deputado, é preciso regular o excedente, a chamada sobra. Para ele, isso não vai ocasionar a alta do preço da carne ao consumidor. “Há interesses diversos na cadeia produtiva da pecuária. Os incentivos precisam estendidos a todos. E o mercado regula o preço. Por isso defendo o incentivo ao bezerro nesse momento de comercialização. Regular o excedente não vai prejudicar o mercado local”, defendeu.