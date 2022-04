Elon Musk compra Twitter por US$ 44 bilhões

O bilionário, que se autodeclara um “absolutista da liberdade de expressão”, havia afirmado que sua intenção era promover moderação de conteúdo mais branda e descentralizada, abertura de código-fonte, e remoção de bots de spam do Twitter. Ele já fez diversas críticas às políticas de moderação de conteúdo de redes sociais, como o banimento de Donald Trump.

“Espero que até meus piores críticos fiquem no Twitter, porque isso é o que liberdade de expressão significa”, declarou nesta segunda-feira, horas antes do anúncio da compra.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022