Em Plácido de Castro, Polícia Civil prende foragido da justiça por estupro de vulnerável

Através do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAP) com colaboração da Delegacia de Plácido de Castro, realizaram a prisão de G. C. do C., que se encontrava foragido da justiça, com condenação por estupro de vulnerável.

O homem evadiu-se do município ao tomar conhecimento de sua condenação à pena privativa de liberdade de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (18), logo após levantamento de informações da equipe da investigação, o autor foi localizado, capturado e já está à disposição da Execução Penal.