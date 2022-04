Em Sena, aulas nas escolas Dom Júlio e Santa Juliana começam na segunda-feira

O Governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Educação, definiu para a próxima segunda-feira (25) o início das aulas nas Escolas Dom Júlio Mattioli (ensino médio) e Instituto Santa Juliana. No anexo da escola Assis Vasconcelos, que fica no Raimundo Hermínio de Melo, a previsão também é segunda-feira.

De acordo com o professor Chardes Bispo, gestor da Escola Instituto Santa Juliana, as aulas não começaram antes por conta de uma reforma que está ocorrendo, visando garantir um melhor espaço para alunos, professores e a comunidade em geral.

Em outras escolas da rede estadual, o ano letivo já começou: Fontenele de Castro, Assis Vasconcelos e Raimundo Magalhães.