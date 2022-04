Emocionada, Mara diz que disputa ao Governo será “Davi contra Golias”, mas que sairá vitoriosa

A deputada federal Mara Rocha, agora a pré-candidata ao Governo pelo MDB, discursou emocionada após o anúncio de seu nome. Ela começou agradecendo a Deus e em seguida ao vereador Emerson Jarude, que disputava a vaga com ela.

“Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui. É um momento muito especial da minha vida. Quero agradecer ao meu amigo, vereador Jarude, te admiro muito e é uma honra caminhar com você e tenho certeza que o futuro do nosso estado vai passar por você, que é guerreiro, determinado e que está fazendo uma política diferente. A gente sabe que a caminhada não vai ser fácil, vai ser árdua, é Davi contra Golias, mas Davi saiu vitorioso”.

Mara lembrou que estava na construção do PL no Acre e teve o partido “tomado”, e agradeceu aos dirigentes do MDB por ter acolhido a ela e o irmão, vice-governador Wherles Rocha. “Se perguntarem se é meu sonho, eu vou dizer: meu sonho é ver meu estado dando certo, diferente. Estávamos organizando o partido aqui, de repente nos tomam nosso partido e eu e Rocha ficamos sem teto, mas o MDB, partido dos meus pais, nos abraça e nos acolhe”

Mara relembrou os feitos do MDB em outros tempos, quando Governou o estado. Falou de obras construídas por Flaviano e num tom de esperanças, disse que vai trabalhar pela prosperidade do Acre.

“Se perguntarem se ser governadora era um sonho, eu responderei que meu sonho é ver meu estado prosperar e tenho fé que vamos obter a vitória. O Acre tem pressa de vencer”, disse.