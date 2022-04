“Encerro um ciclo”: deputado Fagner Calegário deixa a liderança do Podemos na Aleac

O deputado Estadual Fagner Calegário, anunciou nesta terça-feira (19), que está deixando a liderança do Podemos na Assembleia Legislativa do Acre.

Nenem Almeida agora assume o lugar de Calegário. “Hoje oficializo a passada do bastão da liderança do Podemos para o deputado Nenem Almeida. Encerro um ciclo a frente da liderança do partido”, disse.

Calegário agradeceu o tempo que permaneceu na liderança e disse que continuará “soldado do partido, para que possamos, antes de tudo, defendendo os interesses dos acreanos. Que o Podemos possa antes de qualquer coisa, defender os interesses de quem mais precisa e para o crescimento e desenvolvimento do nosso estado”, finalizou.