“Esperava que Marina estivesse aqui”, diz Lula em evento com apoiadores da Rede

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sentiu falta de Marina Silva, acreana ex-ministra do Meio Ambiente, no evento de formalização do apoio do Rede Sustentabilidade à candidatura do petista.

“Eu esperava que a Marina estivesse aqui. Minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. Eu às vezes não sei porque ela vai contra mim, num momento de raiva. Mas quero dizer pra vocês que aprendi a gostar da Marina quando ela ainda era menina lá no estado do Acre”, relatou Lula.

Marina não deve seguir os líderes do partido e apoiar o ex-presidente. De acordo com setores da imprensa, estaria mais inclinada a poiar Ciro Gomes (PDT). Em campanha de 2014, Marina era então candidata pelo PSB que liderava nas pesquisas com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), e sofreu duros ataques da campanha petista.

