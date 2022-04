“Esse é um governo que trabalha para as pessoas”, diz Gladson sobre superação de pandemia e investimentos na Saúde

O governador do Acre Gladson Cameli publicou um vídeo nas redes sociais onde fala de investimentos que realizou em prol da Saúde do estado, destacando investimentos em hospitais e unidades de saúde na capital e no interior.

Segundo o gestor, mais de R$3 milhões foram investidos em reformas e melhorias nas unidades da região do Vale do Juruá, além da conclusão de mais uma ala do Pronto Socorro da capital.

Ele disse ainda que neste último sábado (16), foi realizado um mutirão de cirurgias pediátricas, e que estão agilizando mutirões para operações de todos os tipos.

“Continuamos trabalhando e ainda vamos fazer muito mais, esse é um governo que trabalha para as pessoas”, disse em vídeo.

Confira o vídeo abaixo: