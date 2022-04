Filha vem do Peru ao Brasil se aproximar do pai e é mantida em cativeiro e estuprada por ele

Uma brasileira que morava no Peru foi resgatada nesta quarta-feira (6/4) após passar seis dias em cárcere sendo estuprada pelo próprio pai. A 14ª Delegacia de Polícia, no Gama, recebeu a denúncia após a vítima chegar desamparada em um posto do Na Hora em Taguatinga. Uma das atendentes chamou a polícia que foi socorrer a vítima no local.

O homem tem diversas passagens pela polícia, de acordo com o delegado William Andrade. “Homicídio, quatro marias-da-penha, roubo e latrocínio”, enumera. A partir de 1º de abril, o contato entre os dois começou, quando ela o procurou, não estando ciente que seu pai era, na verdade, um homem com muitos crimes cometidos. “Em todos os dias houve estupros, mas os detalhes não dá para falar”, diz o delegado da 14ª DP.

Segundo ele, ainda houve lesões constatadas pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A história do resgate inicia porque ela precisava tirar uma identidade porque estava há muito tempo fora do Brasil e não o documento. “Ele vigiava ela de longe, não deixava ela sair para nada”, relata o delegado.

Um dia antes, na terça-feira (5/4), eles já haviam ido ao posto do Na Hora, mas não conseguiram ser atendidos, portanto reagendaram para a quarta-feira. No entanto, a moto do suspeito quebrou durante a viagem e ele, para não perder novamente o agendamento, chamou um carro por aplicativo para a filha que, ao chegar no local, fez imediatamente a denúncia para uma das atendentes.

“Resgatamos ela, fizemos as diligências para buscá-lo, que apareceu no Na Hora para encontrá-la e efetuamos a prisão dele”, relata o delegado William. “Sem dúvidas, a moto ter quebrado foi uma situação que colaborou para a prisão”, explica.

O delegado ainda acrescentou que ele está “em plenas faculdades mentais”. Ela foi encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos e está em um local seguro. Na casa, onde a vítima foi estuprada, no Gama, foram apreendidos diversas facas e facões.

História triste

A vítima nasceu de um estupro. Quando sua mãe tinha 13 anos, ao visitar o pai encarcerado, foi estuprada por ele em uma “visita íntima”. Nesta única vez, a mãe da vítima engravidou. Com 10 anos, ela foi morar no Peru. Somente aos 29 anos, ela retornou ao Brasil porque a mãe faleceu e ela veio recuperar a herança, buscar um filho que deixou e se reaproximar do pai.